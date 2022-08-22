***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.08.2022 13:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057506
BIST
14:003.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 24,53
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.047
En Düşük
3.011
14:0018,1246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0392
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
14:0018,1528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
14:001.010,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,33
|Açılış
|: 1.010,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler13:58
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.410.110
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|188.703.164
|% 9,96
|
|DOGUB
|6,07
|18.921.366
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|176.192.265
|% 9,90
|
|AZTEK
|13,38
|343.027.422
|% -7,66
|
|GLRYH
|3,84
|44.165.798
|% -6,34
|
|DENGE
|2,11
|33.212.602
|% -5,38
|
|SKTAS
|3,01
|22.359.317
|% -5,05
|
|DURDO
|29,70
|11.139.871
|% -4,44
|
|THYAO
|68,65
|2.225.400.549
|% 0,22
|
|SASA
|54,35
|1.642.349.241
|% 2,55
|
|PETKM
|11,86
|1.474.839.037
|% 2,24
|
|EKGYO
|3,76
|1.381.444.053
|% 2,73
|
|AKBNK
|10,52
|1.236.829.526
|% -0,75
|
|EKGYO
|3,76
|1.381.444.053
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,72
|1.084.324.976
|% 0,88
|
|ADESE
|0,92
|133.447.123
|% 5,75
|
|ZOREN
|2,86
|384.876.385
|% 2,51
|
|DOHOL
|4,94
|640.386.371
|% -0,40
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1194
|18,1235
|% 0,21
|
|Euro
|18,1366
|18,1524
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,3350
|21,4420
|% 0,02
|
|Frank
|18,8350
|18,9485
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8114
|4,8356
|% 0,22
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-11,39
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-44,00
|
|Tam
|6.813
|6.866
|-71,00
|
|Yarım
|3.319
|3.357
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,97
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,03
|-0,06
|
|B. Petrol
|97,05
|97,05
|0,33
|