***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.08.2022 13:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057513
BIST
15:473.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 47,24
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.076
En Düşük
3.011
15:4718,1285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0431
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
15:4718,1463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0098
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
15:471.007,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -8,92
|Açılış
|: 1.007,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler15:45
|YYAPI
|1,32
|69.826.625
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|608.344
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.748.016
|% 9,99
|
|CANTE
|91,60
|28.011.034
|% 9,96
|
|DOGUB
|6,07
|19.273.250
|% 9,96
|
|YBTAS
|25.400,00
|750.202
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,43
|431.763.523
|% -7,32
|
|GLRYH
|3,81
|52.632.803
|% -7,07
|
|DENGE
|2,10
|37.095.087
|% -5,83
|
|SKTAS
|3,00
|25.882.762
|% -5,36
|
|PETKM
|12,24
|4.141.449.714
|% 5,52
|
|THYAO
|68,95
|3.138.119.691
|% 0,66
|
|AKBNK
|10,75
|2.129.775.603
|% 1,42
|
|SASA
|54,05
|2.048.131.689
|% 1,98
|
|SISE
|25,72
|1.936.173.000
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,77
|1.678.606.223
|% 3,01
|
|PETKM
|12,24
|4.141.449.714
|% 5,52
|
|YKBNK
|5,78
|1.750.033.964
|% 1,94
|
|AKBNK
|10,75
|2.129.775.603
|% 1,42
|
|DOHOL
|4,99
|899.202.292
|% 0,60
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1150
|18,1284
|% 0,24
|
|Euro
|18,1368
|18,1495
|% -0,04
|
|Sterlin
|21,3461
|21,4532
|% 0,08
|
|Frank
|18,8340
|18,9475
|% 0,30
|
|Riyal
|4,8106
|4,8347
|% 0,20
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-18,10
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-8,57
|
|Cumhuriyet
|6.765
|6.867
|-62,00
|
|Tam
|6.790
|6.846
|-91,00
|
|Yarım
|3.309
|3.347
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.673
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,77
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,96
|-0,13
|
|B. Petrol
|96,25
|96,25
|-0,47
|