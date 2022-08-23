***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 10:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057682
BIST
18:053.062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
0
En Düşük
0
18:0518,1260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0608
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1260
En Düşük
18,0210
18:0517,9703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0084
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0167
En Düşük
17,9383
18:051.011,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.011,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.012,90
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANGEN
|34,50
|50.419.524
|% 4,19
|
|BRKSN
|9,42
|3.406.103
|% 1,19
|
|ATATP
|55,05
|57.066.693
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,56
|107.474.112
|% 0,00
|
|BEYAZ
|12,20
|15.043.696
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,28
|7.205.209
|% 0,00
|
|ADEL
|29,42
|10.249.495
|% 0,00
|
|ADESE
|0,93
|184.025.163
|% 0,00
|
|AFYON
|4,70
|184.095.335
|% 0,00
|
|AGYO
|5,62
|36.842.449
|% 0,00
|
|THYAO
|67,75
|5.211.995.710
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 0,00
|
|SASA
|52,95
|3.063.730.596
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 0,00
|
|SISE
|25,38
|2.852.735.992
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,98
|1.395.663.757
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,46
|1.957.996.359
|% 0,00
|
|ADESE
|0,93
|184.025.163
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1119
|18,1233
|% 0,32
|
|Euro
|17,9597
|17,9737
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,1918
|21,2981
|% 0,09
|
|Frank
|18,7099
|18,8227
|% 0,36
|
|Riyal
|4,8104
|4,8345
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-0,85
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|3,99
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.817
|6.876
|-6,00
|
|Yarım
|3.322
|3.361
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,94
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|96,96
|96,96
|0,48
|