***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 10:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057683
BIST
10:083.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 19,72
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.086
En Düşük
3.070
10:0818,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0587
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1249
En Düşük
18,0210
10:0817,9901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0167
En Düşük
17,9383
10:081.011,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.011,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.012,90
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler10:06
|BFREN
|1.306,80
|8.546.015
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|1.310.782
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,48
|6.883.186
|% 6,75
|
|FENER
|61,10
|81.496.233
|% 5,80
|
|ULAS
|3,85
|71.893
|% -3,75
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|BALAT
|11,50
|25.300
|% -3,12
|
|YBTAS
|28.099,90
|84.300
|% -2,55
|
|BAKAB
|29,38
|339.568
|% -2,07
|
|THYAO
|67,85
|169.090.078
|% 0,15
|
|SISE
|25,68
|142.267.080
|% 1,18
|
|ASELS
|26,14
|131.978.483
|% 1,32
|
|EKGYO
|3,91
|105.770.664
|% 0,77
|
|PETKM
|11,92
|105.064.753
|% -0,42
|
|EKGYO
|3,91
|105.770.664
|% 0,77
|
|ALBRK
|2,14
|53.756.152
|% 2,39
|
|YKBNK
|5,82
|74.872.946
|% 0,52
|
|DOHOL
|5,03
|64.078.100
|% 1,00
|
|ISCTR
|7,48
|77.286.316
|% 0,27
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1181
|18,1245
|% 0,33
|
|Euro
|17,9673
|17,9810
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,2103
|21,3167
|% 0,18
|
|Frank
|18,7061
|18,8188
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8107
|4,8348
|% 0,40
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|1,10
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|4,02
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.816
|6.874
|-8,00
|
|Yarım
|3.321
|3.361
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,98
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|0,01
|
|B. Petrol
|97,06
|97,06
|0,58
|
Seans Raporu
10:06
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