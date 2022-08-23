***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 10:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057686
BIST
18:053.062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
0
En Düşük
0
18:0518,1263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0611
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1263
En Düşük
18,0210
18:0517,9688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0099
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0167
En Düşük
17,9383
18:051.011,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.011,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.012,90
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANGEN
|34,50
|50.419.524
|% 4,19
|
|BRKSN
|9,42
|3.406.103
|% 1,19
|
|BLCYT
|11,85
|18.716.819
|% 0,00
|
|BURVA
|21,42
|6.124.339
|% 0,00
|
|CCOLA
|164,60
|51.453.548
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,28
|7.205.209
|% 0,00
|
|ADEL
|29,42
|10.249.495
|% 0,00
|
|ADESE
|0,93
|184.025.163
|% 0,00
|
|AGYO
|5,62
|36.842.449
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 0,00
|
|THYAO
|67,75
|5.211.995.710
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 0,00
|
|SASA
|52,95
|3.063.730.596
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 0,00
|
|SISE
|25,38
|2.852.735.992
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,98
|1.395.663.757
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,46
|1.957.996.359
|% 0,00
|
|ADESE
|0,93
|184.025.163
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1163
|18,1263
|% 0,34
|
|Euro
|17,9499
|17,9688
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,1929
|21,2992
|% 0,10
|
|Frank
|18,7150
|18,8277
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8104
|4,8345
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-0,49
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,73
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.815
|6.875
|-7,00
|
|Yarım
|3.321
|3.361
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|96,98
|96,98
|0,50
|