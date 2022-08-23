***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 10:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057688
BIST
12:103.103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 40,96
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
12:1018,1296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0644
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1296
En Düşük
18,0210
12:1018,0153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0366
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
12:101.014,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.014,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler12:06
|BFREN
|1.306,80
|13.221.745
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.549.677
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,14
|80.932.161
|% 9,86
|
|BJKAS
|6,98
|216.800.378
|% 8,39
|
|KGYO
|17,72
|16.696.842
|% -5,74
|
|OYLUM
|3,68
|43.529.410
|% -3,92
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|PSGYO
|4,11
|168.728.226
|% -3,29
|
|ULAS
|3,87
|1.149.207
|% -3,25
|
|THYAO
|68,35
|1.936.841.630
|% 0,89
|
|YKBNK
|6,00
|1.377.922.900
|% 3,63
|
|AKBNK
|11,14
|1.321.465.342
|% 3,53
|
|GARAN
|22,06
|1.088.011.532
|% 5,05
|
|PETKM
|11,78
|1.086.330.049
|% -1,59
|
|EKGYO
|3,91
|975.131.128
|% 0,77
|
|YKBNK
|6,00
|1.377.922.900
|% 3,63
|
|ALBRK
|2,21
|353.391.886
|% 5,74
|
|AKBNK
|11,14
|1.321.465.342
|% 3,53
|
|ISCTR
|7,92
|866.464.787
|% 6,17
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1244
|18,1289
|% 0,35
|
|Euro
|18,0146
|18,0235
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,2759
|21,3826
|% 0,49
|
|Frank
|18,6822
|18,7947
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8124
|4,8366
|% 0,44
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,67
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|6,74
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.825
|6.880
|-2,00
|
|Yarım
|3.326
|3.364
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.681
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,07
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|0,09
|
|B. Petrol
|97,79
|97,79
|1,31
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:21GARAN
Yüzde 5.05 oranında artışla 22.06 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 022, 656 adet işlem
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 2 artarak (% 1.57 ) 3, 372
-
12:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ALBRK
-
12:20XU100
Endeks 3, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 23, 628.00 milyon TL de
-
12:19FLAP
Yüzde 7.90 oranında artışla 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 507, 411 adet işlem