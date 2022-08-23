***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 10:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057690
BIST
12:103.103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 40,96
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
12:1018,1296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0644
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1296
En Düşük
18,0210
12:1018,0153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0366
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
12:101.014,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,11
|Açılış
|: 1.014,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler12:08
|BFREN
|1.306,80
|13.198.223
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.540.500
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,13
|80.357.521
|% 9,74
|
|EDIP
|3,67
|19.245.718
|% 8,58
|
|KGYO
|17,76
|16.649.305
|% -5,53
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|OYLUM
|3,70
|43.146.869
|% -3,39
|
|PSGYO
|4,11
|168.192.810
|% -3,29
|
|ULAS
|3,87
|1.149.207
|% -3,25
|
|THYAO
|68,30
|1.929.263.217
|% 0,81
|
|YKBNK
|6,00
|1.371.782.507
|% 3,63
|
|AKBNK
|11,16
|1.319.369.218
|% 3,72
|
|PETKM
|11,80
|1.081.795.508
|% -1,42
|
|GARAN
|22,06
|1.079.122.928
|% 5,05
|
|EKGYO
|3,90
|974.600.939
|% 0,52
|
|YKBNK
|6,00
|1.371.782.507
|% 3,63
|
|ALBRK
|2,22
|351.007.664
|% 6,22
|
|AKBNK
|11,16
|1.319.369.218
|% 3,72
|
|ISCTR
|7,93
|862.569.816
|% 6,30
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1227
|18,1296
|% 0,36
|
|Euro
|18,0086
|18,0187
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,2700
|21,3767
|% 0,46
|
|Frank
|18,6792
|18,7917
|% 0,20
|
|Riyal
|4,8122
|4,8364
|% 0,44
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,47
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|6,55
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.816
|6.872
|-10,00
|
|Yarım
|3.321
|3.360
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.679
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,08
|
|B. Petrol
|97,70
|97,70
|1,22
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:23HKTM
Yüzde 9.97 oranında artışla 16.10 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 914 adet işlem
-
12:21GARAN
Yüzde 5.05 oranında artışla 22.06 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 022, 656 adet işlem
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 2 artarak (% 1.57 ) 3, 372
-
12:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ALBRK
-
12:20XU100
Endeks 3, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 23, 628.00 milyon TL de