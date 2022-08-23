***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 10:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057692
BIST
11:063.103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 40,63
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
11:0618,1268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0616
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1281
En Düşük
18,0210
11:0618,0169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0382
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0407
En Düşük
17,9383
11:061.013,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.013,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.013,55
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler11:06
|BFREN
|1.306,80
|12.314.826
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.197.070
|% 9,97
|
|BJKAS
|6,94
|165.752.171
|% 7,76
|
|DMSAS
|8,94
|58.548.024
|% 7,45
|
|KGYO
|17,71
|12.877.464
|% -5,80
|
|OYLUM
|3,61
|23.277.847
|% -5,74
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|BALAT
|11,50
|25.300
|% -3,12
|
|THYAO
|68,80
|1.354.996.622
|% 1,55
|
|YKBNK
|5,99
|1.045.196.818
|% 3,45
|
|AKBNK
|11,14
|1.017.053.260
|% 3,53
|
|GARAN
|21,96
|776.158.425
|% 4,57
|
|EKGYO
|3,91
|723.168.863
|% 0,77
|
|EKGYO
|3,91
|723.168.863
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,99
|1.045.196.818
|% 3,45
|
|ALBRK
|2,22
|255.490.705
|% 6,22
|
|AKBNK
|11,14
|1.017.053.260
|% 3,53
|
|ISCTR
|7,88
|683.136.644
|% 5,63
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1229
|18,1268
|% 0,34
|
|Euro
|18,0051
|18,0169
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,2481
|21,3547
|% 0,36
|
|Frank
|18,6964
|18,8090
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8121
|4,8362
|% 0,43
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|3,66
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|5,58
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.827
|6.886
|4,00
|
|Yarım
|3.327
|3.367
|2,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.683
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,06
|
Seans Raporu
11:06
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11:21CEOEM
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