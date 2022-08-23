***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 10:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057696
BIST
10:113.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 19,46
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.086
En Düşük
3.070
10:1118,1254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0602
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1254
En Düşük
18,0210
10:1117,9821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0167
En Düşük
17,9383
10:111.012,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,48
|Açılış
|: 1.012,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.012,90
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler10:11
|BFREN
|1.306,80
|9.136.688
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|1.512.563
|% 9,97
|
|YYAPI
|1,41
|21.787.941
|% 6,82
|
|CMBTN
|343,90
|12.449.620
|% 6,34
|
|ULAS
|3,85
|71.893
|% -3,75
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|BALAT
|11,50
|25.300
|% -3,12
|
|YBTAS
|28.099,90
|84.300
|% -2,55
|
|CANTE
|89,30
|4.100.893
|% -2,51
|
|THYAO
|68,20
|419.446.773
|% 0,66
|
|SISE
|25,80
|274.749.129
|% 1,65
|
|ASELS
|26,16
|241.682.322
|% 1,40
|
|EKGYO
|3,91
|160.643.166
|% 0,77
|
|ISCTR
|7,57
|159.230.893
|% 1,47
|
|EKGYO
|3,91
|160.643.166
|% 0,77
|
|ALBRK
|2,13
|64.413.880
|% 1,91
|
|YKBNK
|5,84
|142.378.540
|% 0,86
|
|ISCTR
|7,57
|159.230.893
|% 1,47
|
|DOHOL
|5,02
|100.033.620
|% 0,80
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1188
|18,1254
|% 0,33
|
|Euro
|17,9655
|17,9821
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,2181
|21,3245
|% 0,22
|
|Frank
|18,7129
|18,8256
|% 0,38
|
|Riyal
|4,8118
|4,8359
|% 0,43
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|0,78
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,73
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.815
|6.873
|-9,00
|
|Yarım
|3.320
|3.360
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.679
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,01
|
|B. Petrol
|97,29
|97,29
|0,81
|
Seans Raporu
10:11
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10:25
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