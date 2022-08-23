***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 10:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057698
BIST
10:203.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 29,76
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.094
En Düşük
3.070
10:2018,1291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0639
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1291
En Düşük
18,0210
10:2017,9955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0167
En Düşük
17,9383
10:201.011,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.011,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.012,90
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler10:18
|BFREN
|1.306,80
|10.021.392
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|1.645.436
|% 9,97
|
|CMBTN
|343,10
|16.960.152
|% 6,09
|
|YYAPI
|1,40
|29.882.654
|% 6,06
|
|ULAS
|3,85
|71.893
|% -3,75
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|BALAT
|11,50
|25.300
|% -3,12
|
|OYLUM
|3,73
|8.280.046
|% -2,61
|
|THYAO
|68,60
|680.887.481
|% 1,25
|
|SISE
|25,74
|338.466.798
|% 1,42
|
|ASELS
|26,06
|300.212.408
|% 1,01
|
|EKGYO
|3,91
|275.788.620
|% 0,77
|
|PETKM
|12,03
|226.383.003
|% 0,50
|
|EKGYO
|3,91
|275.788.620
|% 0,77
|
|ALBRK
|2,16
|79.673.538
|% 3,35
|
|IHLAS
|0,61
|22.610.233
|% 1,67
|
|YKBNK
|5,83
|202.829.575
|% 0,69
|
|ISCTR
|7,61
|203.794.909
|% 2,01
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1202
|18,1293
|% 0,35
|
|Euro
|17,9794
|17,9919
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,2051
|21,3114
|% 0,16
|
|Frank
|18,7045
|18,8172
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8102
|4,8343
|% 0,39
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|1,10
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|4,02
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.816
|6.874
|-8,00
|
|Yarım
|3.321
|3.361
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,98
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|0,01
|
|B. Petrol
|97,06
|97,06
|0,58
|