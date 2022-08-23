***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 10:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057701
BIST
10:313.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 22,33
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.095
En Düşük
3.070
10:3118,1289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0637
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1289
En Düşük
18,0210
10:3118,0346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0559
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0407
En Düşük
17,9383
10:311.011,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.011,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.012,90
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler10:31
|BFREN
|1.306,80
|10.636.895
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|1.807.869
|% 9,97
|
|DMSAS
|8,99
|36.449.264
|% 8,05
|
|CMBTN
|347,00
|19.753.969
|% 7,30
|
|KGYO
|18,13
|2.712.900
|% -3,56
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|BALAT
|11,50
|25.300
|% -3,12
|
|OYLUM
|3,72
|9.907.739
|% -2,87
|
|THYAO
|68,90
|963.103.349
|% 1,70
|
|SISE
|25,66
|422.563.910
|% 1,10
|
|ASELS
|25,96
|378.132.877
|% 0,62
|
|PETKM
|12,04
|375.498.542
|% 0,58
|
|EKGYO
|3,93
|375.273.397
|% 1,29
|
|EKGYO
|3,93
|375.273.397
|% 1,29
|
|ALBRK
|2,22
|165.915.460
|% 6,22
|
|YKBNK
|5,88
|362.458.522
|% 1,55
|
|IHLAS
|0,61
|25.954.549
|% 1,67
|
|ISCTR
|7,64
|318.341.571
|% 2,41
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1227
|18,1289
|% 0,35
|
|Euro
|18,0223
|18,0346
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,2211
|21,3275
|% 0,23
|
|Frank
|18,6962
|18,8088
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8109
|4,8351
|% 0,41
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-0,86
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,07
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.817
|6.876
|-6,00
|
|Yarım
|3.322
|3.362
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,03
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|1,00
|