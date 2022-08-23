***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 10:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057704
BIST
12:013.103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 40,85
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
12:0118,1311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0659
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1311
En Düşük
18,0210
12:0118,0219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0432
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
12:011.014,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,53
|Açılış
|: 1.014,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler12:01
|BFREN
|1.306,80
|13.185.155
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|DMSAS
|9,15
|78.070.358
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|2.508.976
|% 9,97
|
|EDIP
|3,67
|18.881.524
|% 8,58
|
|KGYO
|17,71
|16.552.286
|% -5,80
|
|OYLUM
|3,68
|41.840.359
|% -3,92
|
|ULAS
|3,86
|1.135.332
|% -3,50
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|PSGYO
|4,11
|163.356.490
|% -3,29
|
|THYAO
|68,15
|1.879.667.294
|% 0,59
|
|YKBNK
|5,98
|1.344.763.812
|% 3,28
|
|AKBNK
|11,15
|1.292.782.564
|% 3,62
|
|PETKM
|11,75
|1.055.938.197
|% -1,84
|
|GARAN
|22,04
|1.055.916.147
|% 4,95
|
|EKGYO
|3,91
|959.881.731
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,98
|1.344.763.812
|% 3,28
|
|ALBRK
|2,22
|327.561.023
|% 6,22
|
|AKBNK
|11,15
|1.292.782.564
|% 3,62
|
|ISCTR
|7,93
|850.491.277
|% 6,30
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|3,71
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|8,10
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.839
|6.893
|11,00
|
|Yarım
|3.332
|3.370
|5,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,07
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,10
|
|B. Petrol
|97,75
|97,75
|1,27
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16GLCVY
Yüzde 4.96 oranında artışla 16.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 456, 768 adet işlem
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12:15XU100
Endeks 3, 106 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 41 üstünde . İşlem hacmi 23, 265.00 milyon TL de
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12:15FLAP
Yüzde 7.90 oranında artışla 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 460, 592 adet işlem
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12:14GARAN
Yüzde 4.86 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 781, 778 adet işlem
-
12:13GLCVY
Yüzde 4.58 oranında artışla 16.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 282 adet işlem