***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 10:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057705
BIST
12:103.103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 40,96
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
12:1018,1296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0644
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1296
En Düşük
18,0210
12:1018,0153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0366
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
12:101.014,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,11
|Açılış
|: 1.014,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler12:10
|BFREN
|1.306,80
|13.250.495
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|DMSAS
|9,15
|82.399.712
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|2.567.387
|% 9,97
|
|BJKAS
|6,98
|217.542.059
|% 8,39
|
|KGYO
|17,70
|16.888.059
|% -5,85
|
|OYLUM
|3,67
|44.177.147
|% -4,18
|
|PSGYO
|4,10
|169.190.776
|% -3,53
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|ULAS
|3,87
|1.168.741
|% -3,25
|
|THYAO
|68,30
|1.960.283.997
|% 0,81
|
|YKBNK
|5,99
|1.380.178.513
|% 3,45
|
|AKBNK
|11,13
|1.329.912.797
|% 3,44
|
|GARAN
|22,04
|1.093.469.588
|% 4,95
|
|PETKM
|11,76
|1.092.738.939
|% -1,75
|
|EKGYO
|3,91
|977.019.522
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,99
|1.380.178.513
|% 3,45
|
|ALBRK
|2,22
|356.281.705
|% 6,22
|
|AKBNK
|11,13
|1.329.912.797
|% 3,44
|
|ISCTR
|7,90
|877.856.950
|% 5,90
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1240
|18,1296
|% 0,36
|
|Euro
|18,0055
|18,0153
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,2847
|21,3914
|% 0,53
|
|Frank
|18,6923
|18,8050
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8126
|4,8367
|% 0,44
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,47
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|6,55
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.816
|6.872
|-10,00
|
|Yarım
|3.321
|3.360
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.679
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,08
|
|B. Petrol
|97,70
|97,70
|1,22
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, GUBRF, PGSUS
-
12:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 65 artarak (% 1.39 ) 2, 751
-
12:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, DMSAS, HKTM, SNPAM
-
12:25
HKTM, DMSAS, FENER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:25
ULAS, PSGYO, OYLUM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında