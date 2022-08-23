***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 10:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057706
BIST
10:423.102
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 39,32
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.103
En Düşük
3.070
10:4218,1326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0674
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1326
En Düşük
18,0210
10:4218,0229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0442
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0407
En Düşük
17,9383
10:421.012,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.012,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.013,15
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler10:42
|BFREN
|1.306,80
|11.299.442
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|1.996.400
|% 9,97
|
|ALBRK
|2,24
|226.258.851
|% 7,18
|
|DMSAS
|8,90
|53.615.657
|% 6,97
|
|OYLUM
|3,65
|16.728.165
|% -4,70
|
|KGYO
|18,00
|5.944.013
|% -4,26
|
|CANTE
|88,40
|8.714.596
|% -3,49
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|THYAO
|68,70
|1.124.692.831
|% 1,40
|
|AKBNK
|11,11
|732.296.046
|% 3,25
|
|YKBNK
|5,98
|675.186.692
|% 3,28
|
|EKGYO
|3,91
|618.003.269
|% 0,77
|
|GARAN
|22,00
|545.376.381
|% 4,76
|
|EKGYO
|3,91
|618.003.269
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,98
|675.186.692
|% 3,28
|
|ALBRK
|2,24
|226.258.851
|% 7,18
|
|ISCTR
|7,87
|530.483.674
|% 5,50
|
|AKBNK
|11,11
|732.296.046
|% 3,25
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1180
|18,1326
|% 0,37
|
|Euro
|18,0120
|18,0229
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,2814
|21,3882
|% 0,52
|
|Frank
|18,7246
|18,8374
|% 0,44
|
|Riyal
|4,8117
|4,8358
|% 0,42
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|2,33
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|5,30
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.825
|6.884
|2,00
|
|Yarım
|3.325
|3.365
|0,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,04
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,06
|
|B. Petrol
|97,45
|97,45
|0,97
|