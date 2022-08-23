***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 10:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057707
BIST
12:013.103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 40,85
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
12:0118,1311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0659
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1311
En Düşük
18,0210
12:0118,0219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0432
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
12:011.014,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,53
|Açılış
|: 1.014,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler11:59
|BFREN
|1.306,80
|13.185.155
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|DMSAS
|9,15
|78.070.358
|% 9,98
|
|EDIP
|3,67
|18.881.524
|% 8,58
|
|BJKAS
|6,98
|209.994.491
|% 8,39
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|DESA
|24,06
|9.189.088
|% -2,59
|
|BAKAB
|29,28
|6.318.493
|% -2,40
|
|ARSAN
|4,72
|11.962.353
|% -2,28
|
|TSGYO
|5,04
|13.284.220
|% -2,14
|
|THYAO
|68,15
|1.879.667.294
|% 0,59
|
|YKBNK
|5,98
|1.344.763.812
|% 3,28
|
|AKBNK
|11,15
|1.292.782.564
|% 3,62
|
|PETKM
|11,75
|1.055.938.197
|% -1,84
|
|GARAN
|22,04
|1.055.916.147
|% 4,95
|
|EKGYO
|3,91
|959.881.731
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,98
|1.344.763.812
|% 3,28
|
|ALBRK
|2,22
|327.561.023
|% 6,22
|
|AKBNK
|11,15
|1.292.782.564
|% 3,62
|
|ISCTR
|7,93
|850.491.277
|% 6,30
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1246
|18,1310
|% 0,36
|
|Euro
|18,0139
|18,0251
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,2617
|21,3683
|% 0,42
|
|Frank
|18,6734
|18,7859
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8117
|4,8358
|% 0,42
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,32
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|7,64
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.835
|6.890
|8,00
|
|Yarım
|3.331
|3.369
|4,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,11
|
|B. Petrol
|97,68
|97,68
|1,20
|