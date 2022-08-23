***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 10:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057708
BIST
10:423.102
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 39,32
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.103
En Düşük
3.070
10:4218,1280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0628
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1281
En Düşük
18,0210
10:4218,0177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0390
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0407
En Düşük
17,9383
10:421.012,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,12
|Açılış
|: 1.012,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.012,90
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler10:42
|BFREN
|1.306,80
|11.299.442
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|1.978.432
|% 9,97
|
|YYAPI
|1,41
|39.267.206
|% 6,82
|
|CMBTN
|345,40
|24.413.514
|% 6,80
|
|OYLUM
|3,66
|15.866.561
|% -4,44
|
|CANTE
|88,10
|8.458.815
|% -3,82
|
|KGYO
|18,13
|4.975.699
|% -3,56
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|THYAO
|68,65
|1.123.239.471
|% 1,33
|
|AKBNK
|11,14
|700.560.499
|% 3,53
|
|YKBNK
|5,97
|652.328.935
|% 3,11
|
|EKGYO
|3,90
|604.531.095
|% 0,52
|
|PETKM
|11,98
|525.179.683
|% 0,08
|
|EKGYO
|3,90
|604.531.095
|% 0,52
|
|YKBNK
|5,97
|652.328.935
|% 3,11
|
|ALBRK
|2,22
|223.086.582
|% 6,22
|
|ISCTR
|7,88
|510.846.970
|% 5,63
|
|AKBNK
|11,14
|700.560.499
|% 3,53
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1227
|18,1280
|% 0,35
|
|Euro
|18,0041
|18,0177
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,2563
|21,3629
|% 0,40
|
|Frank
|18,7185
|18,8313
|% 0,41
|
|Riyal
|4,8118
|4,8359
|% 0,43
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|1,76
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,80
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.815
|6.874
|-8,00
|
|Yarım
|3.321
|3.361
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,03
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,02
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|1,00
|