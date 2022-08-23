***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 10:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057710
BIST
11:243.094
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 31,30
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
11:2418,1285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0633
|Açılış
|: 18,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1285
En Düşük
18,0210
11:2418,0251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0464
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
11:241.014,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.014,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.015,34
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler11:22
|BFREN
|1.306,80
|12.488.630
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.304.796
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,03
|62.234.567
|% 8,53
|
|BJKAS
|6,97
|185.323.491
|% 8,23
|
|OYLUM
|3,61
|31.595.304
|% -5,74
|
|KGYO
|17,97
|14.333.602
|% -4,41
|
|PSGYO
|4,09
|79.340.203
|% -3,76
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|THYAO
|68,25
|1.556.248.814
|% 0,74
|
|YKBNK
|5,96
|1.151.181.621
|% 2,94
|
|AKBNK
|11,07
|1.143.937.064
|% 2,88
|
|EREGL
|29,72
|911.805.069
|% 0,95
|
|PETKM
|11,69
|884.441.841
|% -2,34
|
|EKGYO
|3,90
|818.240.122
|% 0,52
|
|YKBNK
|5,96
|1.151.181.621
|% 2,94
|
|ALBRK
|2,20
|294.736.862
|% 5,26
|
|AKBNK
|11,07
|1.143.937.064
|% 2,88
|
|ISCTR
|7,86
|753.088.347
|% 5,36
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1186
|18,1297
|% 0,36
|
|Euro
|18,0130
|18,0249
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,2721
|21,3788
|% 0,47
|
|Frank
|18,7027
|18,8153
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8118
|4,8360
|% 0,43
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|5,38
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|7,52
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.837
|6.895
|13,00
|
|Yarım
|3.331
|3.371
|6,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.685
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,09
|
|B. Petrol
|97,31
|97,31
|0,83
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:36FENER
Yüzde 5.54 oranında artışla 60.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 376, 665 adet işlem
-
11:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 63 artarak (% 1.13 ) 3, 358
-
11:35XU100
Endeks 3, 094 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 19, 274.00 milyon TL de
-
11:35EGEEN
Yüzde 5.59 oranında artışla 2, 419.00 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 813 adet işlem
-
11:34EDIP
Yüzde 6.21 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 718, 135 adet işlem