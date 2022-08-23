***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 10:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057685
BIST
10:483.106
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 43,67
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.106
En Düşük
3.070
10:4818,1271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0619
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1281
En Düşük
18,0210
10:4818,0088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0407
En Düşük
17,9383
10:481.012,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,36
|Açılış
|: 1.012,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.013,24
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler10:46
|BFREN
|1.306,80
|11.351.714
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.045.843
|% 9,97
|
|YYAPI
|1,43
|41.650.640
|% 8,33
|
|GOLTS
|80,20
|33.612.563
|% 6,93
|
|KGYO
|17,73
|8.255.133
|% -5,69
|
|OYLUM
|3,62
|18.685.781
|% -5,48
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|BALAT
|11,50
|25.300
|% -3,12
|
|THYAO
|68,90
|1.191.468.651
|% 1,70
|
|AKBNK
|11,12
|786.273.659
|% 3,35
|
|YKBNK
|5,96
|766.358.290
|% 2,94
|
|EKGYO
|3,91
|662.526.708
|% 0,77
|
|GARAN
|21,94
|610.049.457
|% 4,48
|
|EKGYO
|3,91
|662.526.708
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,96
|766.358.290
|% 2,94
|
|ALBRK
|2,22
|229.878.390
|% 6,22
|
|ISCTR
|7,88
|565.208.942
|% 5,63
|
|AKBNK
|11,12
|786.273.659
|% 3,35
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1207
|18,1294
|% 0,36
|
|Euro
|18,0061
|18,0172
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,2772
|21,3839
|% 0,50
|
|Frank
|18,7292
|18,8420
|% 0,46
|
|Riyal
|4,8124
|4,8365
|% 0,44
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|1,76
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,80
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.815
|6.874
|-8,00
|
|Yarım
|3.321
|3.361
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,03
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,02
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|1,00
|
Seans Raporu
10:46
daha fazla
-
11:00XU100
Endeks 3, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 13, 048.00 milyon TL de
-
11:00ISCTR
Yüzde 5.50 oranında artışla 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 697, 466 adet işlem
-
10:59EDIP
Yüzde 6.21 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 896, 590 adet işlem
-
10:58ISCTR
Yüzde 5.36 oranında artışla 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 232, 131 adet işlem
-
10:57FMIZP
Yüzde 4.39 oranında artışla 130.70 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 382 adet işlem