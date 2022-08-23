***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 11:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057715
BIST
11:313.100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 37,83
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
11:3118,1329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0677
|Açılış
|: 18,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1329
En Düşük
18,0210
11:3118,0224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0437
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
11:311.014,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.014,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.015,40
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler11:31
|BFREN
|1.306,80
|12.854.534
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|DMSAS
|9,15
|69.836.402
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|2.371.111
|% 9,97
|
|BJKAS
|6,95
|192.340.837
|% 7,92
|
|KGYO
|17,82
|15.169.377
|% -5,21
|
|PSGYO
|4,05
|119.657.840
|% -4,71
|
|OYLUM
|3,68
|37.014.011
|% -3,92
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|THYAO
|68,35
|1.662.927.690
|% 0,89
|
|YKBNK
|6,00
|1.240.545.737
|% 3,63
|
|AKBNK
|11,14
|1.211.886.337
|% 3,53
|
|PETKM
|11,77
|997.041.324
|% -1,67
|
|GARAN
|22,16
|961.410.227
|% 5,52
|
|EKGYO
|3,91
|856.862.619
|% 0,77
|
|YKBNK
|6,00
|1.240.545.737
|% 3,63
|
|ALBRK
|2,21
|302.128.664
|% 5,74
|
|AKBNK
|11,14
|1.211.886.337
|% 3,53
|
|ISCTR
|7,95
|802.252.078
|% 6,57
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1182
|18,1329
|% 0,37
|
|Euro
|18,0123
|18,0224
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,2431
|21,3496
|% 0,33
|
|Frank
|18,6820
|18,7946
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8121
|4,8363
|% 0,43
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|5,90
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|7,26
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.835
|6.890
|8,00
|
|Yarım
|3.331
|3.368
|3,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,10
|
|B. Petrol
|97,22
|97,22
|0,74
|
Seans Raporu
11:31
daha fazla
-
11:46ALBRK
Yüzde 5.74 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 038, 132 adet işlem
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11:45XU100
Endeks 3, 101 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 25 üstünde . İşlem hacmi 20, 710.00 milyon TL de
-
11:45TSKB
Yüzde 5.52 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 212, 094 adet işlem
-
11:44YGYO
Yüzde 4.42 oranında artışla 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 973, 910 adet işlem
-
11:42ZPLIB
Yüzde 4.30 oranında artışla 31.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 711 adet işlem