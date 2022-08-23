***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 11:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057716
BIST
10:583.105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 42,01
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
10:5818,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0625
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1281
En Düşük
18,0210
10:5818,0149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0362
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0407
En Düşük
17,9383
10:581.012,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.012,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.013,42
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler10:58
|BFREN
|1.306,80
|12.099.204
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.123.654
|% 9,97
|
|YYAPI
|1,44
|46.632.680
|% 9,09
|
|FLAP
|6,68
|38.776.130
|% 7,74
|
|KGYO
|17,68
|11.183.696
|% -5,96
|
|OYLUM
|3,62
|18.879.158
|% -5,48
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|BALAT
|11,50
|25.300
|% -3,12
|
|THYAO
|68,75
|1.285.276.784
|% 1,48
|
|YKBNK
|6,01
|950.868.802
|% 3,80
|
|AKBNK
|11,15
|944.784.577
|% 3,62
|
|GARAN
|21,96
|725.472.066
|% 4,57
|
|EKGYO
|3,91
|695.819.103
|% 0,77
|
|EKGYO
|3,91
|695.819.103
|% 0,77
|
|YKBNK
|6,01
|950.868.802
|% 3,80
|
|ALBRK
|2,23
|245.730.563
|% 6,70
|
|AKBNK
|11,15
|944.784.577
|% 3,62
|
|ISCTR
|7,88
|645.763.670
|% 5,63
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1228
|18,1277
|% 0,35
|
|Euro
|18,0095
|18,0149
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,2671
|21,3737
|% 0,45
|
|Frank
|18,7216
|18,8344
|% 0,42
|
|Riyal
|4,8124
|4,8365
|% 0,44
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|2,33
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|5,30
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.825
|6.884
|2,00
|
|Yarım
|3.325
|3.365
|0,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,04
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,06
|
|B. Petrol
|97,45
|97,45
|0,97
|
Seans Raporu
10:58
daha fazla
-
11:12FENER
Yüzde 4.68 oranında artışla 60.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 767, 809 adet işlem
-
11:11BJKAS
Yüzde 6.06 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 447, 980 adet işlem
-
11:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PETKM, HEKTS
-
11:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, GARAN, YKBNK
-
11:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 03 artarak (% 1.40 ) 2, 751