***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 11:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057717
BIST
11:033.102
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 39,11
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
11:0318,1302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0650
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1302
En Düşük
18,0210
11:0318,0180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0393
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0407
En Düşük
17,9383
11:031.012,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.012,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.013,42
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler11:03
|BFREN
|1.306,80
|12.241.645
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.168.155
|% 9,97
|
|BJKAS
|7,00
|155.368.972
|% 8,70
|
|YYAPI
|1,42
|47.765.222
|% 7,58
|
|KGYO
|17,70
|12.490.154
|% -5,85
|
|OYLUM
|3,62
|18.879.158
|% -5,48
|
|ULAS
|3,86
|909.695
|% -3,50
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|THYAO
|68,80
|1.320.209.618
|% 1,55
|
|YKBNK
|5,99
|1.013.348.630
|% 3,45
|
|AKBNK
|11,15
|982.227.293
|% 3,62
|
|GARAN
|21,94
|755.769.672
|% 4,48
|
|EKGYO
|3,91
|700.141.790
|% 0,77
|
|EKGYO
|3,91
|700.141.790
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,99
|1.013.348.630
|% 3,45
|
|ALBRK
|2,23
|249.902.682
|% 6,70
|
|AKBNK
|11,15
|982.227.293
|% 3,62
|
|ISCTR
|7,87
|671.892.659
|% 5,50
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1233
|18,1302
|% 0,36
|
|Euro
|18,0097
|18,0180
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,2592
|21,3659
|% 0,41
|
|Frank
|18,7034
|18,8161
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8124
|4,8365
|% 0,44
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|2,24
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|5,30
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.825
|6.884
|2,00
|
|Yarım
|3.325
|3.365
|0,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,04
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,06
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|1,00
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:18CEOEM
Yüzde 6.04 oranında artışla 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 906, 775 adet işlem
-
11:16FENER
Yüzde 4.94 oranında artışla 60.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 886, 739 adet işlem
-
11:15XU100
Endeks 3, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 15, 916.00 milyon TL de
-
11:15EDIP
Yüzde 5.62 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 404, 646 adet işlem
-
11:14EGEEN
Yüzde 5.45 oranında artışla 2, 415.80 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 833 adet işlem