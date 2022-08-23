***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 11:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057720
BIST
11:093.100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 37,03
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
11:0918,1264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0612
|Açılış
|: 18,2380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1281
En Düşük
18,0210
11:0918,0174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
11:091.013,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,12
|Açılış
|: 1.013,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.014,03
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler11:07
|BFREN
|1.306,80
|12.248.179
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.182.114
|% 9,97
|
|BJKAS
|6,92
|162.992.375
|% 7,45
|
|FLAP
|6,65
|42.286.919
|% 7,26
|
|KGYO
|17,64
|12.635.149
|% -6,17
|
|OYLUM
|3,60
|18.879.158
|% -6,01
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|BALAT
|11,50
|25.300
|% -3,12
|
|THYAO
|68,80
|1.348.673.178
|% 1,55
|
|YKBNK
|6,00
|1.028.673.336
|% 3,63
|
|AKBNK
|11,14
|1.003.579.250
|% 3,53
|
|GARAN
|21,96
|767.769.899
|% 4,57
|
|EKGYO
|3,91
|709.425.832
|% 0,77
|
|EKGYO
|3,91
|709.425.832
|% 0,77
|
|YKBNK
|6,00
|1.028.673.336
|% 3,63
|
|ALBRK
|2,22
|254.544.295
|% 6,22
|
|AKBNK
|11,14
|1.003.579.250
|% 3,53
|
|ISCTR
|7,89
|677.086.520
|% 5,76
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1229
|18,1268
|% 0,34
|
|Euro
|18,0051
|18,0169
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,2576
|21,3642
|% 0,40
|
|Frank
|18,7016
|18,8143
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8123
|4,8364
|% 0,44
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|3,74
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|5,13
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.825
|6.884
|2,00
|
|Yarım
|3.325
|3.365
|0,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,06
|
|B. Petrol
|97,52
|97,52
|1,04
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:21CEOEM
Yüzde 5.38 oranında artışla 12.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 933, 618 adet işlem
-
11:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 79 artarak (% 1.44 ) 3, 368
-
11:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
11:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, AKBNK
-
11:20XU100
Endeks 3, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 16, 664.00 milyon TL de