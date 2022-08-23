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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

23.08.2022 11:15
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057722


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Altın Gr. 1.014 1.014 6,74  
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Tam 6.825 6.880 -2,00  
Yarım 3.326 3.364 -1,00  
Çeyrek 1.668 1.681 -1,00  
Gümüş.Ons 19,05 19,07 0,06  
Gümüş Gr. 11,11 11,12 0,09  
B. Petrol 97,79 97,79 1,31  
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