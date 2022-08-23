***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 11:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057725
BIST
12:133.104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 41,83
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
12:1318,1301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0649
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1301
En Düşük
18,0210
12:1318,0045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
12:131.014,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.014,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler12:13
|BFREN
|1.306,80
|13.707.875
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|DMSAS
|9,15
|83.003.887
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|2.580.283
|% 9,97
|
|EDIP
|3,66
|19.676.374
|% 8,28
|
|KGYO
|17,78
|17.020.598
|% -5,43
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|ULAS
|3,87
|1.176.811
|% -3,25
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|BALAT
|11,50
|25.300
|% -3,12
|
|THYAO
|68,35
|1.971.278.668
|% 0,89
|
|YKBNK
|5,98
|1.391.851.488
|% 3,28
|
|AKBNK
|11,14
|1.336.165.912
|% 3,53
|
|PETKM
|11,77
|1.101.203.848
|% -1,67
|
|GARAN
|22,00
|1.100.126.503
|% 4,76
|
|EKGYO
|3,91
|994.682.534
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,98
|1.391.851.488
|% 3,28
|
|ALBRK
|2,21
|361.553.228
|% 5,74
|
|AKBNK
|11,14
|1.336.165.912
|% 3,53
|
|ISCTR
|7,92
|883.470.149
|% 6,17
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1202
|18,1301
|% 0,36
|
|Euro
|17,9950
|18,0045
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,2751
|21,3818
|% 0,49
|
|Frank
|18,6927
|18,8053
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8128
|4,8370
|% 0,45
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|2,66
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|7,33
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.889
|16,00
|
|Tam
|6.818
|6.872
|-10,00
|
|Yarım
|3.322
|3.360
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.679
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,03
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|0,08
|
|B. Petrol
|97,95
|97,95
|1,47
|