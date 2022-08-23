***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 11:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057718
BIST
11:533.099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 36,09
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
11:5318,1344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0692
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1344
En Düşük
18,0210
11:5318,0292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0505
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
11:531.014,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.014,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler11:51
|BFREN
|1.306,80
|13.148.564
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.472.461
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,14
|77.027.568
|% 9,86
|
|EDIP
|3,65
|17.711.123
|% 7,99
|
|KGYO
|17,76
|16.057.842
|% -5,53
|
|OYLUM
|3,63
|40.838.015
|% -5,22
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|ULAS
|3,87
|1.106.256
|% -3,25
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|THYAO
|68,15
|1.848.785.945
|% 0,59
|
|YKBNK
|5,99
|1.330.186.165
|% 3,45
|
|AKBNK
|11,15
|1.279.070.060
|% 3,62
|
|PETKM
|11,76
|1.050.826.875
|% -1,75
|
|GARAN
|22,08
|1.040.324.314
|% 5,14
|
|EKGYO
|3,91
|948.609.858
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,99
|1.330.186.165
|% 3,45
|
|ALBRK
|2,19
|314.336.870
|% 4,78
|
|AKBNK
|11,15
|1.279.070.060
|% 3,62
|
|ISCTR
|7,92
|843.959.780
|% 6,17
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1245
|18,1294
|% 0,36
|
|Euro
|18,0136
|18,0252
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,2717
|21,3784
|% 0,47
|
|Frank
|18,6845
|18,7971
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8126
|4,8367
|% 0,44
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,32
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|7,64
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.835
|6.890
|8,00
|
|Yarım
|3.331
|3.369
|4,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,11
|
|B. Petrol
|97,68
|97,68
|1,20
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:06BEYAZ
Yüzde 5.41 oranında artışla 12.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 859, 380 adet işlem
-
12:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 78 artarak (% 1.32 ) 3, 364
-
12:05XU100
Endeks 3, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 22, 476.00 milyon TL de
-
12:05ISCTR
Yüzde 6.17 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 118, 789 adet işlem
-
12:04YYAPI
Yüzde 6.82 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 366, 100 adet işlem