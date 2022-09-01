***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.09.2022 12:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059262
BIST
16:293.163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -8,02
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:2918,2089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0240
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:2918,2240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0729
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:29993,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,10
|Açılış
|: 993,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler16:29
|CLEBI
|397,10
|110.958.245
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|140.347.360
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.690.106
|% 9,99
|
|DURDO
|35,28
|28.646.435
|% 9,98
|
|TSKB
|5,41
|395.633.304
|% 9,96
|
|MTRKS
|52,80
|2.357.784
|% -9,97
|
|PAMEL
|113,20
|17.479.412
|% -9,44
|
|ESCAR
|39,54
|69.769.223
|% -8,47
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,67
|41.474.124
|% -6,48
|
|HALKB
|9,01
|5.126.114.879
|% 4,52
|
|THYAO
|71,55
|4.921.381.640
|% -2,12
|
|PETKM
|14,05
|4.684.647.368
|% -2,57
|
|GARAN
|23,44
|4.556.395.329
|% 1,91
|
|YKBNK
|7,58
|4.478.150.738
|% 7,67
|
|YKBNK
|7,58
|4.478.150.738
|% 7,67
|
|EKGYO
|4,05
|2.435.727.393
|% 1,00
|
|HALKB
|9,01
|5.126.114.879
|% 4,52
|
|ISCTR
|8,25
|3.829.901.367
|% 4,17
|
|VAKBN
|7,75
|2.842.789.810
|% 6,02
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2031
|18,2089
|% 0,13
|
|Euro
|18,2119
|18,2240
|% -0,40
|
|Sterlin
|21,0040
|21,1093
|% -0,36
|
|Frank
|18,5035
|18,6149
|% -0,15
|
|Riyal
|4,8317
|4,8559
|% 0,15
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-15,27
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-7,07
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-46,00
|
|Tam
|6.689
|6.742
|-32,00
|
|Yarım
|3.259
|3.296
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.648
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,66
|93,66
|-1,98
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44KONTR
Yüzde -79.22 oranında düşüşle 47.52 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 191, 775 adet işlem
-
16:43HDFGS
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 358, 948 adet işlem
-
16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 9 kaybederek (% -0.75 ) 3, 429
-
16:42XU100
Endeks 3, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 64, 071.00 milyon TL de
-
16:42ANELE
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 643, 079 adet işlem