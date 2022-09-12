***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.09.2022 09:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062270
BIST
11:303.609
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 87,13
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
11:3018,2510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
11:3018,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2801
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5982
En Düşük
18,3348
11:301.010,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.010,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler11:28
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|BRYAT
|504,80
|76.113.110
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|502.686.997
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|1.678.055
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|262.504.296
|% -10,00
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|DOGUB
|9,16
|3.508.680
|% -4,98
|
|KLSYN
|3,00
|48.748.996
|% -4,15
|
|SAYAS
|16,59
|9.951.974
|% -3,55
|
|AKBNK
|16,53
|4.023.632.577
|% 3,83
|
|ASELS
|31,92
|2.963.628.206
|% 8,87
|
|YKBNK
|9,49
|2.473.210.146
|% 3,94
|
|THYAO
|74,20
|2.313.918.546
|% 1,09
|
|ISCTR
|13,05
|2.215.111.976
|% 4,90
|
|EKGYO
|5,32
|1.926.877.477
|% 4,11
|
|YKBNK
|9,49
|2.473.210.146
|% 3,94
|
|AKBNK
|16,53
|4.023.632.577
|% 3,83
|
|ISCTR
|13,05
|2.215.111.976
|% 4,90
|
|KRDMD
|14,96
|1.563.452.387
|% 4,91
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2317
|18,2444
|% 0,05
|
|Euro
|18,5865
|18,5963
|% 1,53
|
|Sterlin
|21,2403
|21,3468
|% 0,81
|
|Frank
|19,0108
|19,1253
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8388
|4,8630
|% 0,01
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,29
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|3,13
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.787
|6.845
|16,00
|
|Yarım
|3.307
|3.344
|6,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.674
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,23
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,18
|
|B. Petrol
|92,86
|92,86
|0,02
|