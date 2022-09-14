***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.09.2022 09:39
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062968
BIST
18:103.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
0
En Düşük
0
18:1018,2583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2690
En Düşük
18,2472
18:1018,2211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,2662
En Düşük
18,1753
18:10998,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,59
|Açılış
|: 998,47
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.000,82
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler18:10
|YYAPI
|1,16
|13.243.930
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,09
|7.734.774
|% 0,00
|
|KUVVA
|43,50
|1.380.289
|% 0,00
|
|RUBNS
|17,00
|40.113.253
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,25
|43.809.489
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,16
|13.243.930
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,09
|7.734.774
|% 0,00
|
|KUVVA
|43,50
|1.380.289
|% 0,00
|
|RUBNS
|17,00
|40.113.253
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,25
|43.809.489
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% 0,00
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% 0,00
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2422
|18,2657
|% 0,09
|
|Euro
|18,1912
|18,2021
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,8977
|21,0025
|% -0,07
|
|Frank
|18,9008
|19,0147
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8403
|4,8646
|% -0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-1,31
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.742
|6.815
|-1,00
|
|Yarım
|3.285
|3.332
|0,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|-0,36
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59YKBNK
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 021, 582 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, TTKOM
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, TUPRS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 47 kaybederek (% -4.36 ) 3, 127
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, OYYAT, PAGYO, RODRG, HKTM, NTHOL, ROYAL, IEYHO, FRIGO, COSMO