***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.09.2022 14:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064657
BIST
14:083.298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 51,95
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.300
En Düşük
3.237
14:0818,3843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0573
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
14:0818,2140
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1850
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
14:08984,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 984,42
|Açılış
|: 985,80
|
|Önceki Kapanış
|: 0,00
|
990,72
En Düşük
0,00
BIST En Aktif Hisseler14:06
|KMPUR
|49,72
|112.991.056
|% 10,00
|
|ULUSE
|130,60
|16.444.963
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|38.382.629
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|CRDFA
|3,71
|19.113.429
|% 9,76
|
|PINSU
|7,22
|62.598.449
|% -9,98
|
|SKBNK
|2,81
|335.789.627
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|85.655.117
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|48.622.262
|% -9,78
|
|DOGUB
|7,25
|1.220.925
|% -8,46
|
|THYAO
|70,65
|1.990.198.830
|% 1,29
|
|SISE
|27,54
|1.604.620.297
|% 2,53
|
|EKGYO
|4,00
|1.341.573.568
|% 2,56
|
|YKBNK
|7,24
|1.296.925.200
|% 3,58
|
|AKBNK
|11,86
|1.147.864.515
|% 2,95
|
|EKGYO
|4,00
|1.341.573.568
|% 2,56
|
|ZOREN
|4,04
|738.948.339
|% 2,02
|
|YKBNK
|7,24
|1.296.925.200
|% 3,58
|
|SKBNK
|2,81
|335.789.627
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,23
|898.232.161
|% 3,78
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3734
|18,3882
|% 0,33
|
|Euro
|18,1543
|18,1739
|% 0,80
|
|Sterlin
|20,7248
|20,8287
|% 0,63
|
|Frank
|18,6776
|18,7902
|% -1,13
|
|Riyal
|4,8721
|4,8965
|% 0,31
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-6,70
|
|Altın Gr.
|986
|986
|985,74
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.743
|-16,00
|
|Tam
|6.661
|6.755
|-41,00
|
|Yarım
|3.246
|3.302
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,55
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,57
|0,02
|
|B. Petrol
|90,47
|90,47
|0,64
|