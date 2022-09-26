***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 09:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065073
BIST
11:033.276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -5,88
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.267
11:0318,4511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0371
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4589
En Düşük
18,4086
11:0317,8781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0345
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0750
|
17,9173
En Düşük
17,6343
11:03975,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,54
|Açılış
|: 974,57
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler11:01
|GRNYO
|4,62
|4.035.432
|% 10,00
|
|GMTAS
|3,86
|38.879.812
|% 9,97
|
|ULKER
|23,94
|118.161.643
|% 9,92
|
|IZFAS
|4,39
|2.947.614
|% 9,75
|
|ELITE
|27,54
|34.595.225
|% 9,72
|
|PINSU
|5,85
|22.441.179
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|90.766.259
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|651.782
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|105.278.768
|% -9,97
|
|INVEO
|19,97
|33.342.474
|% -9,96
|
|SASA
|63,70
|1.009.322.437
|% 2,91
|
|THYAO
|70,15
|841.310.610
|% -0,99
|
|HEKTS
|52,60
|660.373.856
|% 3,95
|
|VESTL
|38,02
|537.656.260
|% 6,32
|
|ASELS
|30,64
|480.997.872
|% 1,79
|
|SKBNK
|2,28
|205.174.076
|% -9,88
|
|ZOREN
|4,80
|324.192.107
|% 7,38
|
|EKGYO
|3,93
|224.260.249
|% -1,01
|
|YKBNK
|6,76
|339.277.192
|% -2,59
|
|TSKB
|2,62
|105.278.768
|% -9,97
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4383
|18,4596
|% 0,25
|
|Euro
|17,8655
|17,8905
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,6492
|19,7477
|% -1,40
|
|Frank
|18,6914
|18,8040
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8929
|4,9174
|% 0,28
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|1,26
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,14
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.668
|6.753
|-9,00
|
|Yarım
|3.242
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|-0,15
|
Seans Raporu
11:01
daha fazla
-
11:16PINSU
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 880, 650 adet işlem
-
11:15IZFAS
Yüzde 9.75 oranında artışla 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 697, 155 adet işlem
-
11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 88 artarak (% 0.05 ) 3, 558
-
11:14XU100
Endeks 3, 287 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 12, 584.00 milyon TL de
-
11:14KERVT
Yüzde 4.75 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 940, 385 adet işlem