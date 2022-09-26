***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 09:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065078
BIST
11:063.269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -12,72
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.266
11:0618,4557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4589
En Düşük
18,4086
11:0617,8857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0421
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9173
En Düşük
17,6343
11:06975,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,30
|Açılış
|: 975,45
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler11:04
|GRNYO
|4,62
|4.035.432
|% 10,00
|
|GMTAS
|3,86
|40.162.078
|% 9,97
|
|ULKER
|23,94
|118.356.084
|% 9,92
|
|IZFAS
|4,39
|3.396.033
|% 9,75
|
|TEKTU
|2,16
|60.041.348
|% 9,64
|
|PINSU
|5,85
|22.786.499
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,40
|659.917
|% -9,99
|
|ISGYO
|9,10
|90.803.114
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|105.319.931
|% -9,97
|
|INVEO
|19,97
|34.459.695
|% -9,96
|
|SASA
|63,85
|1.014.982.082
|% 3,15
|
|THYAO
|70,00
|871.201.963
|% -1,20
|
|HEKTS
|52,50
|670.829.075
|% 3,75
|
|VESTL
|38,00
|541.049.283
|% 6,26
|
|ASELS
|30,56
|489.560.015
|% 1,53
|
|SKBNK
|2,28
|239.511.764
|% -9,88
|
|ZOREN
|4,80
|328.093.424
|% 7,38
|
|EKGYO
|3,92
|232.139.775
|% -1,26
|
|YKBNK
|6,74
|347.156.070
|% -2,88
|
|TSKB
|2,62
|105.319.931
|% -9,97
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4470
|18,4511
|% 0,20
|
|Euro
|17,8486
|17,8781
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,6539
|19,7524
|% -1,37
|
|Frank
|18,6829
|18,7955
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8930
|4,9176
|% 0,28
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|1,12
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.669
|6.754
|-8,00
|
|Yarım
|3.242
|3.302
|1,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,68
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,92
|84,92
|-0,11
|
Seans Raporu
11:04
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11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, PGSUS, YKBNK
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 89 kaybederek (% -0.34 ) 2, 898
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