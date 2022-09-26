***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 09:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065079
BIST
10:403.297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 15,46
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.267
10:4018,4548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0408
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5700
|
18,4589
En Düşük
18,4086
10:4017,8897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0461
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0750
|
17,9173
En Düşük
17,6343
10:40976,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,12
|Açılış
|: 976,77
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler10:40
|GRNYO
|4,62
|3.761.845
|% 10,00
|
|GMTAS
|3,86
|14.646.811
|% 9,97
|
|ULKER
|23,94
|116.335.620
|% 9,92
|
|ROYAL
|6,25
|1.255.581
|% 8,70
|
|TEKTU
|2,13
|49.691.110
|% 8,12
|
|PINSU
|5,85
|20.187.379
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,40
|569.523
|% -9,99
|
|ISGYO
|9,10
|1.696.458
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|104.069.143
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|14.233.527
|% -9,88
|
|SASA
|64,35
|812.997.641
|% 3,96
|
|THYAO
|70,55
|666.870.313
|% -0,42
|
|HEKTS
|53,65
|558.628.963
|% 6,03
|
|VESTL
|38,22
|468.534.874
|% 6,88
|
|ASELS
|30,62
|383.980.557
|% 1,73
|
|ZOREN
|4,81
|239.872.222
|% 7,61
|
|EKGYO
|3,96
|169.807.994
|% -0,25
|
|TSKB
|2,62
|104.069.143
|% -9,97
|
|YKBNK
|6,81
|239.160.278
|% -1,87
|
|AKFGY
|3,25
|97.233.203
|% 3,17
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4412
|18,4548
|% 0,22
|
|Euro
|17,8722
|17,8897
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,6831
|19,7818
|% -1,23
|
|Frank
|18,6989
|18,8116
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8923
|4,9168
|% 0,27
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|1,99
|
|Altın Gr.
|977
|978
|4,36
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.690
|6.780
|18,00
|
|Yarım
|3.252
|3.314
|13,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.654
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|-0,52
|
Seans Raporu
10:40
daha fazla
-
10:55KONTR
Yüzde 4.51 oranında artışla 51.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 267, 903 adet işlem
-
10:54XU100
Endeks 3, 303 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 9, 639.00 milyon TL de
-
10:54PCILT
Yüzde 7.60 oranında artışla 19.11 lira fiyatla işlem gören hissede 823, 417 adet işlem
-
10:53METUR
Yüzde 6.91 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 925, 877 adet işlem
-
10:52VESTL
Yüzde 7.05 oranında artışla 38.28 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 230, 535 adet işlem