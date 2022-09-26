***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 09:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065080
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
0
En Düşük
0
18:0518,4573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0433
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5700
|
18,4589
En Düşük
18,4086
18:0517,8890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0454
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0750
|
17,9050
En Düşük
17,6343
18:05972,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,73
|Açılış
|: 972,41
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
976,03
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|49,62
|11.841.282
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|7.457.459
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|80.786.989
|% 0,00
|
|AFYON
|4,74
|44.640.545
|% 0,00
|
|AGYO
|5,60
|51.374.177
|% 0,00
|
|ACSEL
|49,62
|11.841.282
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|7.457.459
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|80.786.989
|% 0,00
|
|AFYON
|4,74
|44.640.545
|% 0,00
|
|AGYO
|5,60
|51.374.177
|% 0,00
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% 0,00
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 0,00
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% 0,00
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% 0,00
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.989.044
|% 0,00
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,00
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.096
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4431
|18,4473
|% 0,18
|
|Euro
|17,8592
|17,8768
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,5578
|19,6558
|% -1,86
|
|Frank
|18,6182
|18,7303
|% -0,32
|
|Riyal
|4,8932
|4,9177
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-1,34
|
|Altın Gr.
|971
|972
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.643
|6.743
|-19,00
|
|Yarım
|3.230
|3.296
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|-0,16
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|-1,31
|