***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 10:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065090
BIST
15:063.232
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -49,61
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.224
15:0618,4602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0462
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
15:0617,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
15:06974,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,90
|Açılış
|: 974,05
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler15:06
|GRNYO
|4,62
|7.234.004
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|56.955.957
|% 9,96
|
|TEKTU
|2,16
|64.222.933
|% 9,64
|
|TBORG
|22,50
|1.157.069
|% 9,22
|
|ESCAR
|47,50
|14.404.146
|% 9,20
|
|PINSU
|5,85
|23.988.691
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.044.489
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.049.389
|% -9,99
|
|KZBGY
|23,44
|158.045.427
|% -9,98
|
|SASA
|64,30
|1.969.214.262
|% 3,88
|
|THYAO
|68,90
|1.949.666.620
|% -2,75
|
|VESTL
|38,96
|1.611.094.728
|% 8,95
|
|HEKTS
|52,30
|1.344.701.766
|% 3,36
|
|YKBNK
|6,69
|1.182.826.330
|% -3,60
|
|KATMR
|1,79
|342.936.324
|% 9,15
|
|SKBNK
|2,28
|470.431.226
|% -9,88
|
|YKBNK
|6,69
|1.182.826.330
|% -3,60
|
|EKGYO
|3,90
|631.994.263
|% -1,76
|
|ISCTR
|7,40
|1.101.378.520
|% -5,49
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4485
|18,4602
|% 0,25
|
|Euro
|17,8252
|17,8483
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,7729
|19,8720
|% -0,78
|
|Frank
|18,5433
|18,6550
|% -0,72
|
|Riyal
|4,8913
|4,9158
|% 0,24
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-2,84
|
|Altın Gr.
|974
|974
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.612
|6.712
|-23,00
|
|Tam
|6.649
|6.729
|-33,00
|
|Yarım
|3.235
|3.292
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.641
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,74
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|-1,37
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:21VAKBN
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 7.20 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 605, 993 adet işlem
-
15:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 21 kaybederek (% -1.73 ) 2, 858
-
15:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLBMD, ULUFA, SKBNK, ISGYO, PINSU, COSMO, KZBGY, TSKB
-
15:19
ELITE, ESCAR, USAK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:19
ISCTR, TSKB, SNPAM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında