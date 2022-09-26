***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 10:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065099
BIST
12:573.251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -31,07
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
12:5718,4574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0434
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
12:5717,8308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0128
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
12:57974,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,09
|Açılış
|: 974,40
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler12:56
|GRNYO
|4,62
|6.071.850
|% 10,00
|
|ALKIM
|31,40
|171.439.141
|% 9,87
|
|ELITE
|27,56
|50.082.154
|% 9,80
|
|TEKTU
|2,16
|63.048.699
|% 9,64
|
|VESTL
|39,20
|1.274.096.187
|% 9,62
|
|PINSU
|5,85
|23.576.752
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,40
|811.539
|% -9,99
|
|ISGYO
|9,10
|369.011.740
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|291.844.974
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|421.908.943
|% -9,88
|
|THYAO
|69,45
|1.604.418.991
|% -1,98
|
|SASA
|64,10
|1.541.672.634
|% 3,55
|
|VESTL
|39,20
|1.274.096.187
|% 9,62
|
|HEKTS
|52,00
|1.079.605.202
|% 2,77
|
|ASELS
|30,30
|878.603.065
|% 0,66
|
|SKBNK
|2,28
|421.908.943
|% -9,88
|
|YKBNK
|6,72
|828.510.463
|% -3,17
|
|EKGYO
|3,92
|478.096.271
|% -1,26
|
|TSKB
|2,62
|291.844.974
|% -9,97
|
|ISCTR
|7,42
|774.869.751
|% -5,24
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4424
|18,4581
|% 0,24
|
|Euro
|17,8053
|17,8306
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,6965
|19,7953
|% -1,16
|
|Frank
|18,6074
|18,7195
|% -0,38
|
|Riyal
|4,8919
|4,9164
|% 0,26
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-0,53
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,28
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-18,00
|
|Tam
|6.640
|6.712
|-50,00
|
|Yarım
|3.236
|3.281
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.639
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,66
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,13
|84,13
|-0,90
|