***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 10:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065102
BIST
12:573.251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -31,07
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
12:5718,4574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0434
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
12:5717,8308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0128
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
12:57974,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,25
|Açılış
|: 974,40
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler12:55
|GRNYO
|4,62
|6.071.988
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|50.604.166
|% 9,96
|
|ALKIM
|31,42
|177.299.220
|% 9,94
|
|TEKTU
|2,16
|63.048.703
|% 9,64
|
|VESTL
|39,16
|1.275.924.709
|% 9,51
|
|PINSU
|5,85
|23.583.865
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|369.015.653
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|811.539
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|291.964.771
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|421.913.099
|% -9,88
|
|THYAO
|69,35
|1.611.775.916
|% -2,12
|
|SASA
|64,10
|1.545.384.104
|% 3,55
|
|VESTL
|39,16
|1.275.924.709
|% 9,51
|
|HEKTS
|52,00
|1.081.101.256
|% 2,77
|
|ASELS
|30,26
|880.962.996
|% 0,53
|
|SKBNK
|2,28
|421.913.099
|% -9,88
|
|YKBNK
|6,72
|837.195.659
|% -3,17
|
|EKGYO
|3,90
|483.421.848
|% -1,76
|
|TSKB
|2,62
|291.964.771
|% -9,97
|
|ISCTR
|7,40
|786.006.135
|% -5,49
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4358
|18,4646
|% 0,27
|
|Euro
|17,8148
|17,8397
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,7019
|19,8007
|% -1,13
|
|Frank
|18,5979
|18,7099
|% -0,43
|
|Riyal
|4,8919
|4,9165
|% 0,26
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-0,29
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,32
|
|Cumhuriyet
|6.616
|6.716
|-19,00
|
|Tam
|6.647
|6.718
|-44,00
|
|Yarım
|3.239
|3.284
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.640
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,66
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,55
|84,55
|-0,48
|