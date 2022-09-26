***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 10:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065104
BIST
09:553.279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,58
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.283
En Düşük
3.279
09:5518,4465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0325
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5700
|
18,4589
En Düşük
18,4086
09:5517,8698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0750
|
17,9050
En Düşük
17,6343
09:55972,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,03
|Açılış
|: 972,12
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
976,03
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|49,62
|11.841.282
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|7.457.459
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|80.786.989
|% 0,00
|
|AGYO
|5,60
|51.374.177
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,28
|1.497.908.381
|% 0,00
|
|ACSEL
|49,62
|11.841.282
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|7.457.459
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|80.786.989
|% 0,00
|
|AGYO
|5,60
|51.374.177
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,28
|1.497.908.381
|% 0,00
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% 0,00
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 0,00
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% 0,00
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% 0,00
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.989.044
|% 0,00
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,00
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.096
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4327
|18,4573
|% 0,24
|
|Euro
|17,8674
|17,8890
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,5864
|19,6846
|% -1,71
|
|Frank
|18,6231
|18,7353
|% -0,29
|
|Riyal
|4,8930
|4,9175
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|-3,90
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.630
|6.730
|-32,00
|
|Yarım
|3.223
|3.290
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.642
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,60
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,18
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|-1,25
|