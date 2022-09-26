***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 10:08
rihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065105
BIST
15:073.231
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -50,28
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.224
15:0718,4559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0419
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
15:0717,8612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0176
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
15:07974,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,93
|Açılış
|: 974,08
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler15:05
|GRNYO
|4,62
|7.204.898
|% 10,00
|
|ESCAR
|47,84
|13.494.832
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|56.916.323
|% 9,96
|
|TEKTU
|2,16
|64.130.161
|% 9,64
|
|TBORG
|22,50
|1.157.069
|% 9,22
|
|PINSU
|5,85
|23.985.064
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.033.632
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.046.029
|% -9,99
|
|GLBMD
|12,18
|11.233.446
|% -9,98
|
|SASA
|64,20
|1.956.420.931
|% 3,72
|
|THYAO
|68,90
|1.925.923.153
|% -2,75
|
|VESTL
|38,76
|1.599.918.327
|% 8,39
|
|HEKTS
|52,15
|1.339.548.746
|% 3,06
|
|YKBNK
|6,64
|1.167.286.097
|% -4,32
|
|KATMR
|1,79
|342.700.725
|% 9,15
|
|SKBNK
|2,28
|470.415.727
|% -9,88
|
|YKBNK
|6,64
|1.167.286.097
|% -4,32
|
|EKGYO
|3,89
|628.008.450
|% -2,02
|
|ISCTR
|7,37
|1.080.843.114
|% -5,87
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4485
|18,4602
|% 0,25
|
|Euro
|17,8252
|17,8483
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,8405
|19,9400
|% -0,44
|
|Frank
|18,5570
|18,6688
|% -0,65
|
|Riyal
|4,8910
|4,9155
|% 0,24
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-1,79
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|6.612
|6.712
|-23,00
|
|Tam
|6.646
|6.726
|-36,00
|
|Yarım
|3.234
|3.291
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.641
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|-0,65
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:21VAKBN
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 7.20 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 605, 993 adet işlem
-
15:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 21 kaybederek (% -1.73 ) 2, 858
-
15:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLBMD, ULUFA, SKBNK, ISGYO, PINSU, COSMO, KZBGY, TSKB
-
15:19
ELITE, ESCAR, USAK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:19
ISCTR, TSKB, SNPAM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında