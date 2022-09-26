***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 10:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065106
BIST
12:583.252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -29,16
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
12:5818,4574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0434
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
12:5817,8308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0128
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
12:58974,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,25
|Açılış
|: 974,40
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ELITE
|27,60
|50.678.794
|% 9,96
|
|ALKIM
|31,42
|177.682.544
|% 9,94
|
|GRNYO
|4,61
|6.082.012
|% 9,76
|
|USAK
|3,73
|87.059.882
|% 9,71
|
|TEKTU
|2,16
|63.075.703
|% 9,64
|
|PINSU
|5,85
|23.620.563
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|19.680
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|369.028.766
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|811.539
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|291.974.222
|% -9,97
|
|THYAO
|69,40
|1.622.597.145
|% -2,05
|
|SASA
|64,10
|1.549.863.911
|% 3,55
|
|VESTL
|39,16
|1.278.903.346
|% 9,51
|
|HEKTS
|52,00
|1.085.545.479
|% 2,77
|
|ASELS
|30,30
|885.405.938
|% 0,66
|
|SKBNK
|2,28
|421.918.881
|% -9,88
|
|YKBNK
|6,73
|842.532.736
|% -3,03
|
|EKGYO
|3,92
|487.045.781
|% -1,26
|
|TSKB
|2,62
|291.974.222
|% -9,97
|
|ISCTR
|7,42
|793.719.791
|% -5,24
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4447
|18,4574
|% 0,24
|
|Euro
|17,8033
|17,8308
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,6675
|19,7661
|% -1,31
|
|Frank
|18,6003
|18,7123
|% -0,41
|
|Riyal
|4,8917
|4,9163
|% 0,25
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|-2,95
|
|Altın Gr.
|974
|974
|1,25
|
|Cumhuriyet
|6.611
|6.711
|-24,00
|
|Tam
|6.639
|6.711
|-51,00
|
|Yarım
|3.235
|3.281
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.639
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,61
|