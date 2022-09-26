***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 10:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065107
BIST
12:593.253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -28,32
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
12:5918,4574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0434
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
12:5917,8308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0128
|Açılış
|: 17,9295
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
12:59973,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,71
|Açılış
|: 973,86
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler12:57
|ALKIM
|31,42
|178.002.462
|% 9,94
|
|ELITE
|27,58
|50.807.953
|% 9,88
|
|GRNYO
|4,61
|6.109.305
|% 9,76
|
|TEKTU
|2,16
|63.075.703
|% 9,64
|
|VESTL
|39,20
|1.313.397.039
|% 9,62
|
|PINSU
|5,85
|23.627.354
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|19.680
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|369.086.478
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|812.813
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|292.042.321
|% -9,97
|
|THYAO
|69,35
|1.624.980.791
|% -2,12
|
|SASA
|64,05
|1.555.003.884
|% 3,47
|
|VESTL
|39,20
|1.313.397.039
|% 9,62
|
|HEKTS
|52,05
|1.086.995.005
|% 2,87
|
|ASELS
|30,28
|886.232.669
|% 0,60
|
|SKBNK
|2,28
|421.948.945
|% -9,88
|
|YKBNK
|6,75
|863.544.398
|% -2,74
|
|EKGYO
|3,92
|487.635.534
|% -1,26
|
|TSKB
|2,62
|292.042.321
|% -9,97
|
|ISCTR
|7,41
|796.752.992
|% -5,36
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4447
|18,4574
|% 0,24
|
|Euro
|17,8033
|17,8308
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,6675
|19,7661
|% -1,31
|
|Frank
|18,6003
|18,7123
|% -0,41
|
|Riyal
|4,8917
|4,9163
|% 0,25
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|-0,14
|
|Altın Gr.
|976
|976
|2,76
|
|Cumhuriyet
|6.614
|6.714
|-21,00
|
|Tam
|6.643
|6.715
|-47,00
|
|Yarım
|3.237
|3.282
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.640
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,68
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-0,59
|