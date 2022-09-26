***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 10:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065110
BIST
10:003.276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -5,57
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.283
En Düşük
3.274
10:0018,4501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0361
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5700
|
18,4589
En Düşük
18,4086
10:0017,8893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0457
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0750
|
17,9050
En Düşük
17,6343
10:00971,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,91
|Açılış
|: 971,58
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
976,03
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ACSEL
|49,62
|11.841.282
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|7.457.459
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|80.786.989
|% 0,00
|
|AGYO
|5,60
|51.374.177
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,28
|1.497.908.381
|% 0,00
|
|ACSEL
|49,62
|11.841.282
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|7.457.459
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|80.786.989
|% 0,00
|
|AGYO
|5,60
|51.374.177
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,28
|1.497.908.381
|% 0,00
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% 0,00
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 0,00
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% 0,00
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% 0,00
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.989.044
|% 0,00
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,00
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.096
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4418
|18,4510
|% 0,20
|
|Euro
|17,8723
|17,8906
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,5979
|19,6962
|% -1,65
|
|Frank
|18,6245
|18,7367
|% -0,28
|
|Riyal
|4,8931
|4,9176
|% 0,28
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|-4,05
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.630
|6.730
|-32,00
|
|Yarım
|3.223
|3.290
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.642
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,60
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,16
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|-1,37
|