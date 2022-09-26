***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 10:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065114
BIST
14:323.238
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -43,47
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
14:3218,4600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0460
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
14:3217,8415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
14:32973,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 973,01
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler14:32
|GRNYO
|4,62
|6.689.952
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|56.050.925
|% 9,96
|
|KATMR
|1,80
|320.854.150
|% 9,76
|
|TEKTU
|2,16
|64.082.948
|% 9,64
|
|TBORG
|22,50
|1.157.069
|% 9,22
|
|PINSU
|5,85
|23.885.363
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|370.970.069
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|891.110
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|318.288.710
|% -9,97
|
|SASA
|64,40
|1.874.399.116
|% 4,04
|
|THYAO
|69,20
|1.810.268.784
|% -2,33
|
|VESTL
|38,96
|1.559.283.078
|% 8,95
|
|HEKTS
|52,00
|1.297.405.464
|% 2,77
|
|YKBNK
|6,70
|1.092.410.536
|% -3,46
|
|SKBNK
|2,28
|443.951.766
|% -9,88
|
|KATMR
|1,80
|320.854.150
|% 9,76
|
|YKBNK
|6,70
|1.092.410.536
|% -3,46
|
|EKGYO
|3,90
|566.105.694
|% -1,76
|
|ISCTR
|7,40
|1.026.218.084
|% -5,49
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4445
|18,4600
|% 0,25
|
|Euro
|17,8340
|17,8415
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,8756
|19,9752
|% -0,26
|
|Frank
|18,5384
|18,6501
|% -0,74
|
|Riyal
|4,8910
|4,9155
|% 0,24
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-3,61
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-25,00
|
|Tam
|6.641
|6.722
|-40,00
|
|Yarım
|3.231
|3.289
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.640
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,72
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,16
|84,16
|-0,87
|