***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 10:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065119
BIST
10:043.274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -7,92
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.283
En Düşük
3.267
10:0418,4482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0342
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5700
|
18,4589
En Düşük
18,4086
10:0417,8978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0542
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0750
|
17,9050
En Düşük
17,6343
10:04973,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 973,23
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
976,03
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler10:02
|ROYAL
|6,25
|1.255.581
|% 8,70
|
|ULUSE
|154,00
|5.662.548
|% 7,24
|
|TUREX
|13,04
|1.405.560
|% 5,42
|
|YONGA
|34,36
|178.603
|% 5,33
|
|SEKFK
|7,16
|2.023.217
|% 5,29
|
|PINSU
|5,85
|3.882.183
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|950.604
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|10.000.862
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|1.761.510
|% -9,88
|
|SNPAM
|15,50
|24.568
|% -6,91
|
|CRDFA
|3,43
|134.850.924
|% -0,29
|
|VESTL
|37,18
|106.634.577
|% 3,97
|
|FENER
|52,40
|103.622.963
|% 0,67
|
|THYAO
|70,70
|101.159.156
|% -0,21
|
|ENJSA
|18,00
|100.771.600
|% 0,39
|
|SEGYO
|1,28
|74.359.817
|% -0,78
|
|CRDFA
|3,43
|134.850.924
|% -0,29
|
|VKGYO
|2,97
|97.782.245
|% -0,34
|
|PEKGY
|2,22
|54.974.906
|% 0,00
|
|YGYO
|0,93
|15.446.373
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4444
|18,4491
|% 0,19
|
|Euro
|17,8639
|17,8829
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,6520
|19,7506
|% -1,38
|
|Frank
|18,6527
|18,7650
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8930
|4,9175
|% 0,28
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-0,45
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.652
|6.742
|-20,00
|
|Yarım
|3.234
|3.296
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,16
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|-1,36
|