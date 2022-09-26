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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

26.09.2022 10:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065122


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GRNYO 4,62 6.541.858 % 10,00  
ELITE 27,60 51.807.496 % 9,96  
IHAAS 71,20 10.044.513 % 9,96  
TEKTU 2,16 63.189.922 % 9,64  
USAK 3,71 89.073.443 % 9,12  
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13:28 Alış Satış %  
Dolar 18,4448 18,4577 % 0,24  
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Riyal 4,8914 4,9160 % 0,25  
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Altın Ons 1.640 1.640 -3,87  
Altın Gr. 972 973 -0,50  
Cumhuriyet 6.612 6.712 -23,00  
Tam 6.631 6.706 -56,00  
Yarım 3.231 3.278 -23,00  
Çeyrek 1.621 1.638 -12,00  
Gümüş.Ons 18,65 18,67 -0,21  
Gümüş Gr. 11,05 11,07 -0,11  
B. Petrol 84,46 84,46 -0,57  
Seans Raporu 13:28
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