***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 10:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065123
BIST
10:263.298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 16,55
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.267
10:2618,4515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0375
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5700
|
18,4589
En Düşük
18,4086
10:2617,9045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0609
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0750
|
17,9173
En Düşük
17,6343
10:26976,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,35
|Açılış
|: 976,14
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
976,71
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler10:24
|ULKER
|23,94
|112.294.021
|% 9,92
|
|ROYAL
|6,25
|1.255.581
|% 8,70
|
|TEKTU
|2,13
|38.281.426
|% 8,12
|
|ELITE
|27,02
|16.519.713
|% 7,65
|
|METUR
|4,20
|13.209.683
|% 7,42
|
|PINSU
|5,85
|18.684.432
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,40
|482.035
|% -9,99
|
|ISGYO
|9,10
|1.519.627
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|94.549.237
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|13.520.471
|% -9,88
|
|SASA
|64,35
|568.735.473
|% 3,96
|
|THYAO
|70,80
|469.189.784
|% -0,07
|
|VESTL
|38,38
|371.857.047
|% 7,33
|
|HEKTS
|52,40
|356.084.424
|% 3,56
|
|BIMAS
|124,20
|254.730.195
|% 3,41
|
|TSKB
|2,62
|94.549.237
|% -9,97
|
|ZOREN
|4,71
|160.330.636
|% 5,37
|
|EKGYO
|3,95
|112.894.378
|% -0,50
|
|YKBNK
|6,84
|157.069.745
|% -1,44
|
|AKFGY
|3,21
|69.541.816
|% 1,90
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4429
|18,4501
|% 0,20
|
|Euro
|17,8879
|17,9029
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,6683
|19,7670
|% -1,30
|
|Frank
|18,7161
|18,8288
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8920
|4,9166
|% 0,26
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|3,03
|
|Altın Gr.
|974
|974
|0,92
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.666
|6.755
|-7,00
|
|Yarım
|3.241
|3.302
|1,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,09
|84,09
|-0,94
|
Seans Raporu
10:24
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10:39XU100
Endeks 3, 309 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 7, 460.00 milyon TL de
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10:39MARTI
Yüzde 4.38 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 563, 042 adet işlem
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10:38MEGAP
Yüzde 6.27 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 839, 763 adet işlem
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10:38MEGAP
Yüzde 6.27 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 839, 763 adet işlem
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10:37BANVT
Yüzde 5.36 oranında artışla 88.50 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 872 adet işlem