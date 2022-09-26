***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 10:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065130
BIST
12:153.242
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -39,49
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.237
12:1518,4577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0437
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
12:1517,9290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0854
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9290
En Düşük
17,6343
12:15976,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,30
|Açılış
|: 976,45
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler12:15
|GRNYO
|4,62
|4.354.896
|% 10,00
|
|VESTL
|39,32
|1.014.070.832
|% 9,96
|
|ALKIM
|31,42
|127.632.328
|% 9,94
|
|ELITE
|27,54
|46.714.609
|% 9,72
|
|TEKTU
|2,16
|62.663.807
|% 9,64
|
|PINSU
|5,85
|23.396.782
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|357.713.082
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|793.702
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|235.484.433
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|310.811.323
|% -9,88
|
|THYAO
|69,05
|1.428.970.889
|% -2,54
|
|SASA
|63,80
|1.414.121.697
|% 3,07
|
|VESTL
|39,32
|1.014.070.832
|% 9,96
|
|HEKTS
|51,75
|948.071.285
|% 2,27
|
|ASELS
|30,26
|774.867.389
|% 0,53
|
|SKBNK
|2,28
|310.811.323
|% -9,88
|
|EKGYO
|3,91
|399.345.199
|% -1,51
|
|ZOREN
|4,77
|421.524.052
|% 6,71
|
|YKBNK
|6,64
|579.083.687
|% -4,32
|
|TSKB
|2,62
|235.484.433
|% -9,97
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4437
|18,4577
|% 0,24
|
|Euro
|17,8978
|17,9290
|% 0,48
|
|Sterlin
|19,8652
|19,9648
|% -0,31
|
|Frank
|18,6576
|18,7700
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8943
|4,9189
|% 0,31
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|2,41
|
|Altın Gr.
|977
|977
|3,85
|
|Cumhuriyet
|6.619
|6.719
|-16,00
|
|Tam
|6.668
|6.735
|-27,00
|
|Yarım
|3.242
|3.292
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.643
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,73
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,87
|84,87
|-0,16
|