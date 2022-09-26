***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 10:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065132
BIST
11:533.273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -9,03
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.262
11:5318,4568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0428
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
11:5317,9238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0802
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9242
En Düşük
17,6343
11:53976,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,10
|Açılış
|: 976,25
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler11:53
|GRNYO
|4,62
|4.150.036
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|43.520.307
|% 9,96
|
|ALKIM
|31,42
|121.155.252
|% 9,94
|
|ULKER
|23,94
|127.889.878
|% 9,92
|
|TEKTU
|2,16
|62.208.101
|% 9,64
|
|PINSU
|5,85
|23.294.770
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|183.332.752
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|728.544
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|234.680.384
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|310.496.060
|% -9,88
|
|SASA
|64,15
|1.299.793.636
|% 3,63
|
|THYAO
|69,60
|1.266.322.078
|% -1,76
|
|HEKTS
|52,90
|801.722.556
|% 4,55
|
|VESTL
|38,50
|761.533.356
|% 7,66
|
|ASELS
|30,38
|710.085.243
|% 0,93
|
|SKBNK
|2,28
|310.496.060
|% -9,88
|
|EKGYO
|3,94
|347.856.356
|% -0,76
|
|TSKB
|2,62
|234.680.384
|% -9,97
|
|ZOREN
|4,78
|388.615.136
|% 6,94
|
|YKBNK
|6,69
|488.972.378
|% -3,60
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4497
|18,4568
|% 0,23
|
|Euro
|17,8907
|17,9238
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,7985
|19,8978
|% -0,65
|
|Frank
|18,6517
|18,7640
|% -0,14
|
|Riyal
|4,8938
|4,9183
|% 0,30
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|2,20
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,12
|
|Cumhuriyet
|6.619
|6.719
|-16,00
|
|Tam
|6.666
|6.733
|-29,00
|
|Yarım
|3.241
|3.291
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.643
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,40
|84,40
|-0,63
|
Seans Raporu
11:53
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