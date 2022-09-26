***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 10:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065133
BIST
13:253.250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -31,36
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
13:2518,4510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0370
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
13:2517,8524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
13:25972,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 972,65
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler13:25
|GRNYO
|4,62
|6.497.927
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|51.790.053
|% 9,96
|
|IHAAS
|71,20
|10.044.513
|% 9,96
|
|TEKTU
|2,16
|63.188.661
|% 9,64
|
|ALKIM
|31,20
|211.130.674
|% 9,17
|
|PINSU
|5,85
|23.670.574
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|499.330
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|369.322.295
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|826.419
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|316.559.243
|% -9,97
|
|THYAO
|69,40
|1.698.419.123
|% -2,05
|
|SASA
|64,20
|1.603.998.303
|% 3,72
|
|VESTL
|38,78
|1.390.650.863
|% 8,45
|
|HEKTS
|52,35
|1.137.865.620
|% 3,46
|
|ASELS
|30,28
|964.486.562
|% 0,60
|
|SKBNK
|2,28
|422.272.788
|% -9,88
|
|YKBNK
|6,74
|935.171.939
|% -2,88
|
|EKGYO
|3,92
|520.313.398
|% -1,26
|
|ISCTR
|7,39
|884.855.435
|% -5,62
|
|TSKB
|2,62
|316.559.243
|% -9,97
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4501
|18,4510
|% 0,20
|
|Euro
|17,8272
|17,8524
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,6834
|19,7822
|% -1,22
|
|Frank
|18,5610
|18,6729
|% -0,62
|
|Riyal
|4,8915
|4,9160
|% 0,25
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|-3,16
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|6.612
|6.712
|-23,00
|
|Tam
|6.623
|6.700
|-62,00
|
|Yarım
|3.227
|3.275
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.636
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,68
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,48
|84,48
|-0,55
|