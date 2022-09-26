***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 10:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065135
BIST
13:263.251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -30,20
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
13:2618,4532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0392
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
13:2617,8607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0171
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
13:26972,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,54
|Açılış
|: 972,60
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler13:24
|GRNYO
|4,62
|6.541.858
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|51.807.496
|% 9,96
|
|IHAAS
|71,20
|10.044.513
|% 9,96
|
|TEKTU
|2,16
|63.189.922
|% 9,64
|
|USAK
|3,71
|89.073.443
|% 9,12
|
|PINSU
|5,85
|23.673.511
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|499.330
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,40
|826.803
|% -9,99
|
|ISGYO
|9,10
|369.341.942
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|316.581.951
|% -9,97
|
|THYAO
|69,35
|1.700.056.382
|% -2,12
|
|SASA
|64,20
|1.607.365.549
|% 3,72
|
|VESTL
|38,78
|1.398.354.932
|% 8,45
|
|HEKTS
|52,30
|1.142.014.488
|% 3,36
|
|ASELS
|30,22
|971.289.769
|% 0,40
|
|SKBNK
|2,28
|422.289.019
|% -9,88
|
|YKBNK
|6,75
|945.184.311
|% -2,74
|
|EKGYO
|3,92
|520.749.353
|% -1,26
|
|ISCTR
|7,39
|890.428.225
|% -5,62
|
|TSKB
|2,62
|316.581.951
|% -9,97
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4501
|18,4510
|% 0,20
|
|Euro
|17,8272
|17,8524
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,6896
|19,7883
|% -1,19
|
|Frank
|18,5598
|18,6716
|% -0,63
|
|Riyal
|4,8914
|4,9160
|% 0,25
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-3,87
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|6.612
|6.712
|-23,00
|
|Tam
|6.631
|6.706
|-56,00
|
|Yarım
|3.231
|3.278
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.638
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,67
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,46
|84,46
|-0,57
|