***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.09.2022 10:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065142
BIST
12:153.242
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -39,49
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.237
12:1518,4577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0437
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
12:1517,9290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0854
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9290
En Düşük
17,6343
12:15976,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,30
|Açılış
|: 976,45
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler12:13
|GRNYO
|4,62
|4.354.896
|% 10,00
|
|VESTL
|39,32
|1.014.070.832
|% 9,96
|
|ALKIM
|31,42
|127.632.328
|% 9,94
|
|ELITE
|27,54
|46.714.609
|% 9,72
|
|TEKTU
|2,16
|62.663.807
|% 9,64
|
|PINSU
|5,85
|23.396.782
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|357.713.082
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|793.702
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|235.484.433
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|310.811.323
|% -9,88
|
|THYAO
|69,05
|1.428.970.889
|% -2,54
|
|SASA
|63,80
|1.414.121.697
|% 3,07
|
|VESTL
|39,32
|1.014.070.832
|% 9,96
|
|HEKTS
|51,75
|948.071.285
|% 2,27
|
|ASELS
|30,26
|774.867.389
|% 0,53
|
|SKBNK
|2,28
|310.811.323
|% -9,88
|
|EKGYO
|3,91
|399.345.199
|% -1,51
|
|ZOREN
|4,77
|421.524.052
|% 6,71
|
|YKBNK
|6,64
|579.083.687
|% -4,32
|
|TSKB
|2,62
|235.484.433
|% -9,97
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4438
|18,4583
|% 0,24
|
|Euro
|17,9012
|17,9331
|% 0,50
|
|Sterlin
|19,8412
|19,9407
|% -0,43
|
|Frank
|18,6541
|18,7665
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8934
|4,9180
|% 0,29
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|2,13
|
|Altın Gr.
|977
|977
|3,78
|
|Cumhuriyet
|6.619
|6.719
|-16,00
|
|Tam
|6.667
|6.734
|-28,00
|
|Yarım
|3.241
|3.292
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.643
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-0,31
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:28GEDIK
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 044, 514 adet işlem
-
12:27SKBNK
Yüzde -9.88 oranında düşüşle 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 071, 460 adet işlem
-
12:26ISCTR
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 251, 093 adet işlem
-
12:24XU100
Endeks 3, 253 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 20, 517.00 milyon TL de
-
12:23GLBMD
Yüzde -7.83 oranında düşüşle 12.47 lira fiyatla işlem gören hissede 564, 904 adet işlem